Le aperture in Inghilterra - Sterling trascina il Man City. Gol fantasma a Birmingham

Riparte la Premier ed è subito grande spettacolo, ma ci sono anche polemiche feroci. Il Manchester City di Pep Guardiola batte 3-0 l'Arsenal grazie a una grande prestazione di Raheem Sterling. Per i Gunners, invece, serata da incubo, condizionata dall'espulsione del "solito" David Luiz. Le prime pagine inglesi sono tutte dedicate alle prime sfide disputate dopo la lunga sosta forzata: le prime squadre a scendere in campo sono state Aston Villa e Sheffield United, che hanno pareggiato 0-0 in un match che ha visto un clamoroso gol non assegnato agli ospiti per un malfunzionamento - sembra - della goal-line technology.