Le pagelle del Bodo Glimt - Hauge il migliore dei suoi, Saltnes si divora il pareggio

vedi letture

Haikin 6 - Se il Bodo Glimt si gioca fino all’ultimo i supplementari è anche grazie ai suoi interventi decisivi nel primo tempo. Reattivo su Calhanoglu e su Colombo, meno positivo quando ha la palla fra i piedi. Nulla può sui gol rossoneri.

Sampsted 5,5 - Viene spesso messo nel mezzo da Theo Hernandez e Saelemaekers, dalla sua corsia scendono con troppa tranquillità i rossoneri (Dall’83’ Solbakken sv)

Moe 6 - In affanno come tutta la difesa del Bodo quando il Milan spinge sull’acceleratore specie nel primo tempo. L’intervento sulla linea sulla conclusione di Saelemaekers vale come un gol.

Lode 5,5 - Haikin ci mette una pezza su Colombo quando il giovane attaccante si volta con troppa facilità in area di rigore. Per il resto gara in crescendo.

Bjorkan 5,5 - Chiude con troppa foga sugli esterni rossoneri che spesso sfondano dalla sua parte. Abbocca al tacco di Calhanoglu in occasione del gol di Colombo. Nel secondo tempo spinge di più.

Fet 5,5 - Si vede poco nella fase di costruzione dell’azione, perde i duelli a centrocampo contro gli avversari (Dal 66’ Konradsen 6 - Pronti, via e viene ammonito dal direttore di gara, spinge però con costanza sulla corsia partecipando al forcing della sua squadra).

Berg 6 - Due sviste che portano al gol di Calhanoglu e che sarebbe potuta costare un’altra rete sempre nel primo tempo. Ripresa invece più positiva in mezzo al campo.

Saltnes 5 - La fisicità di Kessié lo mette spesso in difficoltà, non fa il filtro necessario per coprire la difesa. Nel finale fa vedere le sue doti di incursore in area chiamando Donnarumma alla grande parata ma si divora clamorosamente la palla del 3-3 nel recupero.

Zinckernagel 5,5 - Gara a due volti la sua. Non riesce mai a creare la superiorità numerica necessaria sulla fascia nel primo tempo. Nella ripresa e specie nel finale di gara è più propositivo sfiorando anche il gol.

Junker 6,5 - Ritorno al centro dell’attacco per l’attaccante del Bodo Glimt. Tocca un pallone e lo mette alle spalle di Donnarumma realizzando il gol dell’1-0 (Dal 90’ Boniface sv).

Hauge 7 - Da sue due giocate nascono le reti giallonere, è di gran lunga lil migliore in campo dei suoi. Col contagiri il pallone che Junker tramuta in gol, gran botta dalla distanza per il 3-2.