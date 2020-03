Le pagelle del City - Bravo è decisivo. Il Kun timbra il cartellino

vedi letture

Risultato finale: Aston Villa-Manchester City 1-2

Bravo 7 - Un solo vero intervento ma decisivo. Sul gol di Samatta non può niente, mentre sul colpo di testa finale di Engels compie un vero e proprio miracolo deviando sul palo.

Walker 6 - Copre bene per tutto il match anche se non spinge molto e soprattutto nel finale pecca di lucidità.

Stones 5,5 - Torna in campo dopo un mese e mezzo e si rende protagonista di un pasticcio che regala poi il gol agli avversari. Mezzo voto in più perché nel finale respinge lui i cross dell'Aston Villa.

Fernandinho 6,5 - Solita partita impeccabile del brasiliano. È incredibile: centrocampo o difesa, dove lo metti lui si adatta.

Zinchenko 5,5 - Poca roba da uno dei talenti che sta dando meno a questo City. Non commette grossi errori ma non è mai decisivo.

Rodrigo 7 - Prima il tocco che permette a Foden di fare sponda per il gol di Aguero, poi mette in rete il 2-1. Sbaglia il suo primo passaggio praticamente al 75': partita eccellente.

Gundogan 6 - Partita nella norma per il tedesco. Prestazione senza lode e senza infamia (dal 58' De Bruyne 5,5 - Entra e dopo due minuti inciampa sul pallone. Segno distintivo di una testa non pronta a subentrare).

Foden 6,5 - Grande presenza del giovane talento inglese. Sia in difesa che in attacco è ovunque. L'assist per Aguero è perfetto.

David Silva 6 - Dalla sua classe ci si aspetta decisamente di più, anche se è molto utile per il gioco di Guardiola (dal 76' Bernardo Silva 6,5 - Si vede che è in un grande stato di forma. Anche in pochi minuti, mette in difficoltà l'Aston Villa almeno in un paio di occasioni).

Aguero 6,5 - Gol da rapace d'area, anche se nel resto della partita scompare un po'. Non è ancora il miglior Kun, ma intanto timbra il cartellino (dall'83' Gabriel Jesus - s.v.).

Sterling 5,5 - Si nota solo per un paio di sgasate e per la scaramuccia con Guilbert, che lo chiude sempre piuttosto bene.