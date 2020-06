Le pagelle del Dortmund - Decide Emre Can. Sancho sprecone, ok gli esterni

Risultato finale: Borussia Dortmund-Hertha Berlino 1-0

Burki 6 - Pressoché inoperoso per l'intera durata della prima frazione: sollecitato dal solo Darida, che gli scalda i guanti con un destro non angolato. Copione che si ripete anche dopo l'intervallo: rischia solo su un diagonale di Esswein, che transita non lontano dal legno.

Piszczek 6,5 - Sul suo lato si alternano Dilrosun ed Esswein, ma l'effetto è essenzialmente lo stesso: corre pochi pericoli e si muove in linea con il resto della difesa. Serata agevole.

Emre Can 7 - Il dirottamento al terzetto difensivo è giustificato dall'assenza per squalifica di Hummels. Serve un uomo d'esperienza ed affidamento, e Favre sceglie lui. Scelta azzeccata: i movimenti difensivi sono ormai assorbiti, s'intende a dovere con Piszczek e Akanji. Completa l'opera con la rete che sblocca il match poco prima dell'ora di gioco.

Akanji 6,5 - Il confronto con Lukébakio offre potenzialmente un bel duello, subito involutosi nella serata no dell'esterno dell'Hertha. Anche per lui pochi problemi a controllare gli avversari diretti.

Hakimi 6,5 - Gli basta poco per mettere le cose in chiaro: dai-e-vai in avvio con Sancho, e destro sull'esterno della rete dopo una percussione delle sue sulla destra. Nella ripresa il serbatoio si svuota un po'.

Witsel 6,5 - Non sembra patire il rientro da titolare dopo qualche tempo: subito buon ritmo, letture puntuali e ritmo convincente. Regge per ottanta minuti, poi lascia il posto a Balerdi. (Dall'80' Balerdi s.v.).

Delaney 6 - Doppia fase che rasenta la perfezione nella prima metà. Tanti palloni intercettati, regia scevra di velleità e dal ritmo tambureggiante. Non è travolgente, ma sa essere prezioso. L'unico neo è l'appoggio sbagliato per Hakimi, in un'occasione potenzialmente letale sullo zero a zero.

Guerreiro 6,5 - Fiammate ad intermittenza, ma costringe a stare perennemente sul chi va là chi ha il compito di sorvegliarlo. Serve un pallone soltanto da spingere in porta a Sancho, che spreca tutto. (Dal 90' Schmelzer s.v.).

Hazard 6,5 - Sui suoi piedi l'occasione più nitida per il Dortmund nel primo tempo: raccoglie una spizzata di Torunarigha sul cross di Guerreiro e libera il destro, a botta sicura, senza trovare lo specchio. Meno pimpante nella seconda frazione. (Dal 79' Morey s.v.).

Sancho 6 - Dal suo lob ha origine il gol-vittoria di Emre Can, ma sbaglia due gol facili che gravano giocoforza sul suo giudizio: calcia clamorosamente a lato nella prima, si fa ipnotizzare da Jarstein nella seconda.

Brandt 6 - È quasi sempre lui ad agire da falso nove: il tridente leggero toglie ogni riferimento, ma il rovescio della medaglia è la poca precisione nel lavoro di sponda. Prima dell'intervallo cerca il palo più lontano con il destro, senza successo. Com'era avvenuto con il Paderborn, salva la serata con l'assist per Emre Can. (Dal 68' Reyna 6 - Subito in partita, si adegua al ritmo nel finale).