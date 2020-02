vedi letture

Le pagelle del Real Madrid - Isco ci prova, Benzema e Hazard sbagliano troppo

Levante - Real Madrid 1-0 (79' Morales)

Courtois 5 - Non viene impegnato moltissimo dall'attacco di casa, ma sul gol ha parecchie responsabilità: tiro non imparabile, ha sulla coscienza la sconfitta dei suoi.

Carvajal 5.5 - Quando c'è da spingere rimane uno dei migliori, spesso si rende pericoloso. In fase di non possesso concede troppi spazi agli esterni avversari.

Varane 6 - L'unico a meritare la sufficienza, nel reparto difensivo deve spesso rimediare agli svarioni di Ramos e Marcelo. Nel finale salva un paio di gol praticamente fatti.

Ramos 5 - Non è giornata, si vede dall'ammonizione presa dopo pochi minuti. Pensa più a protestare che a difendere, nel finale si perde diverse volte gli attaccanti azulgrana.

Marcelo 5.5 - Nella prima frazione semina il panico, ma come al solito non riesce ad essere costante. Qualche sbavatura di troppo in fase di non possesso.

Modric 6 - Prova ad inventare gioco, ma non ci sono spazi tra le linee. Spesso duetta con gli attaccanti, ma il reparto offensivo delle merengues fa poco movimento. (Dall'82' Valverde s.v.).

Casemiro 5.5 - In attacco è sempre pericoloso, sfiora il gol dopo pochi minuti per un'incertezza di Aitor. Nella ripresa il pressing dei due centrocampisti centrali lo manda fuori giri.

Kroos 5 - Gioca al di sotto dei suoi standard, sembra essere un altro giocatore rispetto a quello ammirato domenica scorsa contro il Celta Vigo.

Isco 6 - Detta i tempi e si muove molto bene tra le linee, quando non lo servono si va a prendere il pallone. Prova a creare varchi, ma l'attacco è statico. (Dal 74' Vazquez 5.5 - Non ha un buon approccio alla gara, si fa vedere davvero poco).

Benzema 5 - Pronti via, si divora un gol già fatto. Spesso sbaglia i tempi e le scelte, quando non gli riesce la giocata si incupisce e abbassa notevolmente l'asticella.

Hazard 5.5 - Un paio di buone giocate, poi i suoi dribbling non mettono in crisi i difensori di casa. Può e deve fare sicuramente meglio. (Dal 67' Vinicius 5.5 - Doveva dare maggiore pericolosità in area, ma si vede davvero poco).