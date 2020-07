Le pagelle dell’Arsenal - Aubameyang e Saka non bastano. Follia di Nketiah

Martinez 6 - Nel primo tempo è chiamato in causa una sola volta sulla parata sul tiro Iheanacho e risponde presente. Nella ripresa non può nulla sul tap in di Vardy.

Mustafi 5 - Si perde Iheanacho nel primo tempo lasciandolo calciare verso la porta, ma Martinez lo salva con una bella parata. Dei tre centrali è quello più impreciso ed è sua la dormita sull’assist di Gray per Vardy entrando in ritardo sul centravanti del Leicester.

David Luiz 6 - Il gioco dal basso parte sempre dai suoi piedi. In fase difensiva non è impeccabile e in un paio di occasioni Vardy gli scappa alle spalle, ma il sistema di gioco a tre lo tutela di più rispetto a una linea a 4.

Kolasinac 6 - Gara senza sbavature per quello che un tempo era un terzino e ora si ritrova a fare il centrosinistra. Qualche volta si spinge anche oltre la metà campo in appoggio ai centrocampisti aumentando la qualità del giro palla dei Gunners.

Bellerin 6,5 - Dopo l’1-0 si scioglie e arriva spesso sul fondo, provando anche la conclusione. Solo uno strepitoso Schmeichel gli nega la gioia del gol. Con l'Arsenal in dieci va in sofferenza come il resto della squadra.

Tierney 6,5 - Stagione condizionata da due infortuni, ma con il modulo imposto da Arteta si esalta. Facilità di corsa e in più di un’occasione arriva sul fondo. Intraprendente anche nel cercare la conclusione da fuori area.

Ceballos 6,5 - Dai suoi piedi parte l’azione dell’1-0 con un’apertura geniale per Saka. Non gioca mai a più di due tocchi e quando il pressing del Leicester aumenta, i suoi compagni si appoggiano sempre su di lui. (Dall’80’ Torreira - s.v.)

Xhaka 6 - Aggiunge la quantità che manca a Ceballos. Prende quasi a uomo Tielemans per tutta la partita, ma nel finale cede fisicamente con la sua squadra in dieci.

Lacazette 6 - Si scambia spesso di posizione con Aubameyang, dimostrando di avere buon feeling con il 14 dei Gunners. Gioca una partita intelligente anche se ogni tanto esagera nel provare la soluzione personale. Non gli mancano le occasioni per il 2-0, ma prima Schmeichel e poi il fuorigioco sulla sponda di David Luiz gli impediscono di trovare il gol. (Dal 71’ Nketiah 4 - Entra e neanche 4 minuti dopo deve lasciare il campo per un cartellino rosso assegnato grazie al Var per un fallo su Justin molto brutto. Ingenuo).

Aubameyang 7- Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Sblocca la partita con un tap in facile facile. Poco dopo prova a ricambiare il favore a Saka, ma Soyuncu anticipa l’esterno. Nel finale è costretto a lasciare il campo stremato.(Dal 90’+3 Maitland-Niles - s.v.)

Saka 7 - Grande movimento sulla fascia destra. Soyuncu non lo prende quasi mai e ad Aubameyang regala il dodicesimo assist della sua stagione. Solo De Bruyne e Alexander-Arnold hanno fatto meglio. (Dal 71’ Willock 5,5 - Più trequartista rispetto a Saka, ma non ha tempo di adattarsi perché l'Arsenal resta in dieci e passa tutti e venti i minuti in campo dietro la linea della palla).