Lehmann spiega il fallimento di Emery all'Arsenal: "Non parlava bene l'inglese"

L'esperienza di Unai Emery sulla panchina dell'Arsenal si è chiusa nel peggiore dei modi, con un esonero. Jens Lehmann, ex portiere dei Gunners oltre che del Milan, ha spiegato cosa non è andato: "Allenare l'Arsenal non è stato un grande regalo per lui. Non era abbastanza adatto a ricoprire quella posizione perché aveva un problema con la lingua. Non riusciva a trasmettere in modo adeguato i suoi pensieri. Dopo l'addio di Wenger il club ha cambiato l'intera gestione sportiva e credo che abbia commesso un errore affidandosi a gente sbagliata. Emery voleva il suo staff che nemmeno parlava inglese".