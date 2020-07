Leicester, Rodgers: "Classifica? Preoccupiamoci di come giochiamo. Champions un sogno"

Dopo il 4-1 subito in rimonta in casa del Bournemouth, il tecnico del Leicester Brendan Rodgers ha detto: "Avevamo il controllo della gara, il Bournemouth ha cambiato forma e in due minuti ha ribaltato la gara. Sono rimasto molto deluso dal modo in cui abbiamo giocato da lì. Siamo una squadra forte mentalmente e solitamente non subiamo molti gol. Anche dopo l'espulsione dovevamo difendere meglio. Classifica? Ho sempre detto che è un sogno per noi finire tra i primi quattro, ma dobbiamo preoccuparci di giocare bene. Al momento, da quando è ripreso il campionato, abbiamo giocato per 45 minuti e non è abbastanza. Finiremo dove meriteremo".