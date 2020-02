vedi letture

Levski, raccolti oltre 200mila euro per salvare il club. Anche tre ex presidenti in soccorso

Il Levski Sofia, glorioso club bulgaro, tira un sospiro di sollievo almeno fino al termine dell’anno. Tre ex proprietari del club della capitale – Ivo Tonev, Alexander Angelov e Nikolay Ivanov – hanno infatti annunciato che metteranno a disposizione del Levski i fondi necessari per arrivare al termine della stagione dopo che l’arresto dell’attuale proprietario Vasil Bozhkov, attualmente detenuto negli Emirati Arabi Uniti, hanno fatto sprofondare il club in una crisi che appare senza fine o soluzione. Ai soldi dei tre ex patron si aggiungono quelli raccolti dai tifosi che, oltre a rinunciare alla coreografia nel sentitissimo derby con il CSKA, hanno consegnato al termine della gara una cassetta contenente le offerte raccolte (circa 48mila Lev pari a 24mila euro) al capitano dei blu Zhivko Milanov. In totale negli ultimi 15 giorni nelle casse del club sarebbero arrivati 500mila lev (255mila euro circa) provenienti da vari donatori e dalla vendita dei biglietti per il derby. Si è inoltre scoperto che il tecnico Peter Hubchev e i suoi assistenti hanno rinunciato alla stipendio per non gravare sulle casse del club.