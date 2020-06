Liga, il Leganes sciupa un rigore con Guerrero: contro il Granada finisce 0-0

Finisce in parità il secondo anticipo del lunedì sera valido per la 31a giornata di Liga. Leganes e Granada si sono divisi la posta in palio chiudendo il match sullo 0-0. La formazione padrona di casa, che ha fallito un calcio di rigore nella ripresa con Guerrero, resta al penultimo posto in classifica a -3 dalla zona salvezza.