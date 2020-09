Ligue 1, il Saint-Etienne non si ferma: vittoria con lo Strasburgo e vetta della classifica

vedi letture

Vittoria per il Saint-Etienne nel match valido per la terza giornata della Ligue 1. I padroni di casa si sono imposti per 2-0 contro lo Strasburgo grazie alle reti di Bouanga su calcio di rigore e di Camara sul finale di gara. Con questo risultato il Saint-Etienne vola al primo posto in classifica con una gara in meno, mentre lo Strasburgo resta all’ultimo posto con zero punti e ben sette gol già al passivo.