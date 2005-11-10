Ligue 1, scorpacciata di gol per Marsiglia e Rennes: i risultati delle partite delle 17.15

Sono Marsiglia e Rennes a prendersi la scena in questo pomeriggio di Ligue 1. L'OM batte il Le Havre con un 4-3 per cuori forti, mandando in rete anche l'ex juventino Weah. Un altro ex Serie A fa volare il Rennes, si tratta di Dia, che con una doppietta contribuisce al 3-0 dei rossoneri sullo Strasburgo. Per il resto pareggi tra Angers e Lorient, tra Auxerre e Le Mans e tra Tolosa e Troyes. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.

Ligue 1, il calendario dell'8ª giornata

Venerdì 23 ottobre

Brest-Nizza 1-2

Sabato 24 ottobre

Lens-Paris FC – 2-1

Domenica 25 ottobre

Monaco-Lille – 1-1

Angers-Lorient – 0-0

Auxerre-Le Mans – 1-1

Marsiglia-Le Havre – 4-3

Rennes-Strasburgo – 3-0

Tolosa-Troyes – 0-0

Lunedì 26 ottobre

PSG-Lione – ore 20:30

Ligue 1, la classifica aggiornata

1. Rennes – 16 punti (8 partite)

2. Lille – 15 punti (8 partite)

3. Monaco – 15 punti (8 partite)

4. Lione – 14 punti (7 partite)

5. PSG – 14 punti (7 partite)

6. Paris FC – 14 punti (8 partite)

7. Lens – 13 punti (8 partite)

8. Marsiglia – 12 punti (8 partite)

9. Lorient – 12 punti (8 partite)

10. Nizza – 11 punti (8 partite)

11. Tolosa – 10 punti (8 partite)

12. Auxerre – 10 punti (8 partite)

13. Brest – 9 punti (8 partite)

14. Angers – 8 punti (8 partite)

15. Le Mans – 7 punti (8 partite)

16. Strasburgo – 7 punti (8 partite)

17. Troyes – 5 punti (8 partite)

18. Le Havre – 2 punti (8 partite)