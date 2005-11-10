Ligue 1, scorpacciata di gol per Marsiglia e Rennes: i risultati delle partite delle 17.15
Paolo Lora Lamia
Sono Marsiglia e Rennes a prendersi la scena in questo pomeriggio di Ligue 1. L'OM batte il Le Havre con un 4-3 per cuori forti, mandando in rete anche l'ex juventino Weah. Un altro ex Serie A fa volare il Rennes, si tratta di Dia, che con una doppietta contribuisce al 3-0 dei rossoneri sullo Strasburgo. Per il resto pareggi tra Angers e Lorient, tra Auxerre e Le Mans e tra Tolosa e Troyes. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
Ligue 1, il calendario dell'8ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Brest-Nizza 1-2
Sabato 24 ottobre
Lens-Paris FC – 2-1
Domenica 25 ottobre
Monaco-Lille – 1-1
Angers-Lorient – 0-0
Auxerre-Le Mans – 1-1
Marsiglia-Le Havre – 4-3
Rennes-Strasburgo – 3-0
Tolosa-Troyes – 0-0
Lunedì 26 ottobre
PSG-Lione – ore 20:30
Ligue 1, la classifica aggiornata
1. Rennes – 16 punti (8 partite)
2. Lille – 15 punti (8 partite)
3. Monaco – 15 punti (8 partite)
4. Lione – 14 punti (7 partite)
5. PSG – 14 punti (7 partite)
6. Paris FC – 14 punti (8 partite)
7. Lens – 13 punti (8 partite)
8. Marsiglia – 12 punti (8 partite)
9. Lorient – 12 punti (8 partite)
10. Nizza – 11 punti (8 partite)
11. Tolosa – 10 punti (8 partite)
12. Auxerre – 10 punti (8 partite)
13. Brest – 9 punti (8 partite)
14. Angers – 8 punti (8 partite)
15. Le Mans – 7 punti (8 partite)
16. Strasburgo – 7 punti (8 partite)
17. Troyes – 5 punti (8 partite)
18. Le Havre – 2 punti (8 partite)