Lione, Depay ammette: "Non posso promettere di restare fino al termine della stagione"

Memphis Depay ha parlato al termine della partita vinta dal suo Lione contro il Saint-Etienne, ammettendo la possibilità di lasciare la squadra a gennaio: "Non farò promesse che non sono sicuro di poter mantenere. Credo che il Lione debba approfittare della mia presenza qui adesso, in questo momento. Ed è quello che cerco di fare ogni giorno" ha dichiarato l'olandese, che nell'ultima finestra di mercato è stato molto vicino al Barcellona, affare poi sfumato poiché il club catalano non era nelle condizioni economiche di chiudere l'affare. A gennaio però è certo che se ne riparlerà.