Lione, Garcia: "Frustrati dopo il pareggio con il Bordeaux, sono due punti persi"

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Bordeaux, il tecnico del Lione Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa: "Questi sono due punti persi, visto il dominio in campo e le occasioni avute. Poi non è facile giocare contro una squadra compatta. Sarebbe bastato un gol, non eravamo lontani dal realizzarlo con Aouar, ci sarebbe voluto un successo. E' un bel risultato pareggiare con il Bordeaux, ma visto l'andamento della gara non possiamo che essere frustrati. Non è facile giocare contro un muro".