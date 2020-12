Lipsia, Forsberg: "Dovevamo essere più cinici, arriviamo al meglio al match con il Bayern"

Le dichiarazioni di Forsberg dopo Basaksehir-Lipsia 3-4.

Il centrocampista del Lipsia Emil Forsberg ha commentato così il successo della sua squadra ottenuto nella sfida esterna contro il Basaksehir: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, creando tante occasioni. Dovevamo essere più determinati nella fase finale del match: se fossimo stati così, avremmo segnato qualche gol in più. Bayern? Sarà una bella partita, ma anche molto difficile. Vogliamo portare a casa punti. Ogni giocatore vive per partite come questa. Stiamo andando bene e ne abbiamo vinte due di fila: possiamo portare questa positività in campo”.