Lipsia, Kluivert: "Il mio idolo è papà. E anche Ronaldo, incredibile dentro e fuori dal campo"

vedi letture

Justin Kluivert rilascia alcune dichiarazioni dal campo di allenamento del Lipsia: "Il mio più grande idolo è di sicuro papà, ma come ho detto tante volte lo è anche Ronaldo. Non solo dentro ma anche fuori dal campo, è incredibile quel che fa per lo sport. Tante persone vorrebbero giocare come lui".