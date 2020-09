Liverpool, accorata lettera di Henderson a Lovren: "Ciao capitano senza fascia, grande figura"

Accorata lettera di saluti da parte di Jordan Henderson, capitano del Liverpool, nei confronti di Dejan Lovren, che saluta i Reds e si accasa allo Zenit.

"Dej,

Non è possibile pensare al Liverpool senza di te con noi, e ad essere onesti non ho ancora davvero realizzato che non tornerai. Sei stato una grande figura nella nostra squadra ed una delle migliori influenze per aiutarci ad raggiungere il punto in cui siamo: vincitori e campioni. Spero che tu realizzerai che nel gioco sei stato considerato uno dei migliori al mondo per quanto hai fatto: hai instillato una mentalità da guerrieri sia nello spogliatoio nostro che in quello della Croazia. Anche nei periodi in cui era difficile per te, sei sempre stato presente per gli altri. Non dimenticherò mai il sipporto che mi hai dato e la differenza che hai fatto nell'aiutarmi a guidare questa squadra. Sei un capitano che non ha bisogno della fascia, tutti ti ammiriamo. Fuori dal campo sei uno dei più grandi caratteri con cui abbia mai condiviso uno spogliatoio. Ogni giocatore poteva connettersi con te: un'incredibile qualità umana. Mi manchi già, anche se ti aspetto a Melwood per essere nel mezzo a qualche discussione. Spero tu realizzerai quanto apprezziamo ciò che hai fatto per il club, e per noi come gruppo. Non posso ringraziarti abbastanza, e sono sempre disponibile per te o la tua fantastica famiglia, qualsiasi cosa vi serva. Buona fortuna per il futuro, ma sai che hai sempre dei fratelli a Liverpool, se mai ne avrai bisogno.

YNWA,

Hendo"

Questo l'accorato testo scritto da Henderson, e pubblicato sulla sua pagina social ufficiale dallo stesso Lovren. Che aggiunge, in poche righe: "Grazie capitano! Non servono parole... Se non qualche lacrima. Sono un uomo benedetto che ha vissuto un viaggio incredibile con te. Sei il vero uomo dello spogliatoio! Buona fortuna per la nuova stagione e grazie per lo splendido regalo".