Liverpool, per la porta potrebbe arrivare Butland dallo Stoke

Secondo quanto riportato dal Mirror, con l'assenza di Alisson che tiene banco, il Liverpool sta cercando un nuovo portiere con insistenza, e potrebbe averlo trovato in Jack Butland. Attualmente allo Stoke, in Championship, il 27enne inglese è in cerca di rilancio per la sua carriera che non è andata secondo aspettative, e il palcoscenico di Anfield potrebbe essere ciò che fa al caso suo. C'è tempo fino a venerdì prossimo per concludere l'affare.