Loko Plovdiv, il pres.: "No alla sfida col Tottenham a Londra. E ho pronte 16mila bottiglie"

Sorteggio prestigioso per il Lokomotiv Plovdiv. I bulgari affronteranno nel secondo turno di qualificazione il Tottenham. In merito il presidente Hristo Krusharski ha dichiarato: "Il Tottenham ci ha chiesto di giocare a Londra la sfida di Europa League, ma non c'è stato modo di convincermi, si gioca in Bulgaria. Se pensiamo di entrare in campo sentendoci già sconfitti è meglio che iniziamo già a scavarci la fossa. Possiamo vincere, sono già pronte 16000 bottiglie per festeggiare".