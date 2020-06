Man United, Solskjaer: "Pogba e Rashford recuperati, importante avere cinque cambi a partita"

Prima dello stop della Premier League il Manchester United aveva perso Rashford e Pogba per infortunio. Ma ora dopo quasi tre mesi, Ole Gunnar Solskjaer potrà riavere entrambi a disposizione per la prossima gara contro il Tottenham: "Paul e Marcus hanno recuperato, Bailly è stato fuori per molto tempo, Scott McTominay è stato fuori per molto tempo, quindi vogliamo riunire nuovamente la squadra. Speriamo che tutti siano pronti per la prima partita. Abbiamo avuto del tempo libero, quindi non credo che possiamo aspettarci che quei ragazzi che hanno perso molto calcio possano durare per 90 minuti. Ma ora avremo cinque cambi a disposizioni e saranno molto utili dopo tante settimane di stop", ha detto il tecnico dei Red Devils.