Manchester City in ansia per De Bruyne: il belga rischia di saltare il derby

vedi letture

Pep Guardiola in ansia per Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, assente nella partita di FA Cup vinta ieri contro Sheffield Wednesday per 1-0, potrebbe saltare anche il derby di Manchester, in programma domenica alle 17: un problema alla spalla rende incerta la sua presenza, come ha confessato lo stesso Guardiola nel post partita.