Manchester City-Leicester, le formazioni ufficiali: Guardiola schiera Sterling davanti

vedi letture

Tante assenze per il Manchester City di Pep Guardiola, che si prepara ad affrontare il Leicester nella sfida valida per il terzo turno di Premier League. Out Aguero e Gabriel Jesus, sarà Sterling a giocare come "falso nove", supportato da Mahrez, De Bruyne e Foden. Le Foxes sono ancora imbattute e si affidano al totem Vardy. Queste le scelte ufficiali:

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Garcia, Aké, Mendy; Fernandinho, Rodri; Mahrez, de Bruyne, Foden; Sterling.

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Justin; Mendy; Amartey, Tielemans, Praet, Barnes; Vardy.