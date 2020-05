Manchester United, aut aut dello Shanghai Shenhua: per trattenere Ighalo serve acquistarlo

Sta facendo molto discutere in Inghilterra il futuro di Odion Ighalo, attaccante nigeriano che a gennaio è passato in prestito dallo Shanghai Shenhua al Manchester United fino al 30 maggio.

Il club cinese s'è rifiutato di estendere la cessione a titolo temporaneo e il rischio concreto per i red devils è quello di non averlo a disposizione alla ripresa dei giochi. Come risolverla? Il club di Shanghai ha precisato che è disposto a lasciare il giocatore in Inghilterra solo in caso di cessione a titolo definitivo o di nuovo prestito che prevede un obbligo di riscatto. Il Manchester United, riporta Sky Sports UK, non ha ancora presentato alcuna offerta ma sta valutando questa opportunità: Ighalo viene valutato 20 milioni di sterline.