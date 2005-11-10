Mbappé gela il Camp Nou e un Barça arruffone: Real Madrid avanti 0-1 all'intervallo

Coloro che hanno deciso di dedicare la domenica sera alla visione di Barcellona-Real Madrid non sono rimasti delusi. Sfida vibrante nei primi 45 minuti, in cui a rompere l'equilibrio è uno dei giocatori più attesi ovvero Kylian Mbappé.

Il racconto della prima parte di gara

Il copione del match è chiaro: il Barça ha più in mano il pallino del gioco, ma il Real è pronto a sfruttare ogni errore avversario e non è certo venuto al Camp Nou per difendersi. La prima occasione è targata Arda Guler, con una conclusione da dentro area alta di poco. Risposta blaugrana affidata a Gordon, con un paio di tentativi che non vanno a buon fine. La prima frazione di gioco prosegue con questo spartito, che prevede occasioni da una parte e dall'altra con una certa regolarità. Il risultato si sblocca a 4 minuti dal 45': lancio visionario di Bernanrdo Silva per Cucurella, che premia la sovrapposizione interna di Diomande; palla al centro respinta da Gerard Martin sul ginocchio di Mbappé, che quasi senza accorgersene insacca in rete. I catalani avrebbero subito la chance per pareggiare: opportunità in area per Yamal, che da buonissima posizione calcia sul fondo. Un errore che fotografa il Barça del primo tempo, intraprendente ma allo stesso tempo impreciso nelle giocate decisive. E' invece cinico e glaciale il Real, che va a riposo avanti per 0-1.