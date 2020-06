Mings alla manifestazione "Black Lives Matter": "Non mi scuso per aver difeso ciò in cui credo"

Tyrone Mings, difensore inglese ma di origine barbadiana dell'Aston Villa, ha partecipato nei giorni scorsi a Birmingham alla manifestazione "Black Livers Matter", unendosi ad altre 4mila persone al centro della città. La polizia ha affermato che la protesta è stata pacifica e senza incidenti e il giocatore ha postato sul suo account Twitter alcune immagini, scrivendo: "Nient'altro che energia e passione. Non mi scuso per aver difeso ciò in cui credo". Mings si è presentato incappucciato e con una mascherina che portava le parole: "Non sarò zittito".

Nothing but energy & passion today.

I make no apologies for standing up for what I believe in. pic.twitter.com/QtnGKgIpfE

— Tyrone Mings (@OfficialTM_3) June 4, 2020