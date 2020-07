Monaco, l'ambizione di Kovac: "Qui per riportare il club sul tetto di Francia"

Niko Kovac, nuovo allenatore del Monaco, è intervenuto in conferenza stampa dopo la firma con il club monegasco: "Spero che il mio francese migliorerà nei prossimi mesi. Sarebbe più facile per me poter parlare in conferenza in inglese. Perché ho scelto il Monaco? La risposta è molto semplice. Parliamo di un top club dalla grandissima tradizione. Gli ultimi anni sono stati negativi e niente è andato come si sperava. L'obiettivo è quello di riportare il Monaco sul tetto di Francia".