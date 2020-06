Montpellier, niente riscatto per Rulli: i francesi pensano a Luca Zidane

Geronimo Rulli non verrà riscattato dal Montpellier. Il club francese, ha comunicato alla Real Sociedad l'intenzione di non avvalersi dell'opzione fissata a 11 milioni per rendere permanente l'acquisto del portiere argentino, ex Manchester City e che nelle scorse sessioni di mercato era stato accostato a Roma e Napoli.

Dalla Francia fanno sapere che il Montpellier - che aveva offerto 6 milioni per Rulli - sarebbe intenzionato a tesserare Luca Zidane, 22enne in scadenza di contratto con il Real Madrid.