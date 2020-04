Morientes ammette: "Non potrei dire di no ad allenare la nazionale messicana"

Fernando Morientes, ex attaccante del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Record della possibilità di allenare la nazionale messicana in futuro: "Come potrei dire di no, stiamo parlando di una delle squadre più grandi e ovviamente sarebbe un obiettivo. Anche se prima vorrei guidare una squadra del campionato per conoscere a fondo il calcio messicano e poi, se tutto va bene, guidare la Nazionale, che sarebbe un orgoglio".