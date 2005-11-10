Mourinho parla di Endrick: "Tanti meritano di giocare, è il problema di avere una grande rosa"

L'impatto dopo l'ingresso in campo contro la Roma potrebbe aver fatto scalare a Endrick posizioni nella gerarchia di José Mourinho. Il giovane attaccante brasiliano è stato protagonista di un impatto devastante nella sfida di Champions League vinta 4-3 dai Blancos, rendendo sempre più legittime le richieste di maggiore spazio. Una situazione che ha portato molti a chiedersi se lo Special One possa concedergli più minuti nelle prossime partite.

Il tecnico portoghese, però, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Siviglia ha preferito allargare il discorso, sottolineando come la rimonta contro la Roma sia stata frutto del contributo di diversi giocatori, non soltanto di chi è entrato dalla panchina: "Penso che a volte facciamo fatica a riconoscere il merito di chi fa bene le cose. Quando le cose vanno male, invece, siamo molto duri nelle critiche. Tutto questo è anche merito di chi ha dato tutto in campo. I tre gol su calcio d'angolo e il modo in cui li abbiamo costruiti dimostrano la velocità con cui abbiamo giocato: in dieci minuti abbiamo conquistato sette corner", ha spiegato Mourinho.

L'allenatore ha poi evidenziato la difficoltà principale nella gestione di una rosa ricca di alternative: "Ci sono tanti giocatori che meritano di giocare. Più di undici, quindici o sedici. Lunin merita di giocare, e non lo dico per scherzo. Lavora ogni giorno con il miglior portiere del mondo, è sempre positivo, ma non posso far giocare entrambi". Un discorso che riguarda anche gli altri reparti: "Siamo tutti d'accordo che i cinque giocatori entrati e che hanno cambiato la partita meritano di giocare domani, ma cosa dire degli altri? Diomandé non merita di giocare? Cucurella non merita? Valverde non merita? Mbappé non merita?".

Mourinho ha quindi ribadito quanto sia complesso il lavoro di un allenatore quando dispone di tanti campioni: "Avere una grande rosa è una fortuna, ma anche una difficoltà. I colleghi che allenano squadre con meno giocatori sentiranno dire che sono fortunati. Io ho la fortuna e la sfortuna di avere una situazione che rende tutto più complicato".