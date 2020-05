Neville risponde a Di Maria: "Critica Manchester chi ha giocato in modo orribile. Come lui"

Non hanno lasciato indifferenti le parole di Jorgelina Cardoso, moglie di Angel Di Maria, che nel corso di un'intervista ha definito "orribile" l'esperienza di Manchester, conservando solamente ricordi negativi: dal clima al cibo, dalla città alle persone. Gary Neville, ex bandiera del Manchester United, risponde a Sky Sports: "Dico solo che ogni tanto ascoltiamo questi tipi di storie da giocatori che si sono rivelati dei bidoni, come Di Maria a Manchester". Neville ha poi continuato: "È stato orribile. Avevo grandi aspettative ed ero esaltato quando è arrivato, pensando che il club avesse preso un top player. Non è mai stato interessato sin dal primo giorno. Dovrebbe guardare dall'altra parte della strada dove c'è Aguero, suo connazionale, o Zabaleta che hanno fatto bene a Manchester senza avere fretta di andarsene".