Inter Miami, si chiude l'era Neville. Il figlio di Phil risolve il contratto e va a Portland

A Miami si chiude ufficialmente l'era Neville. Dopo l'addio di papà Phil, esonerato lo scorso giugno a causa dei pessimi risultati, l'Inter Mami ha ufficializzato la risoluzione con Harvey Neville, figlio dell'ex difensore.

Questo il comunicato: "L'Inter Miami CF annuncia di aver concordato la risoluzione del contratto del difensore Harvey Neville. Neville, 21 anni, ha firmato per l'Inter Miami nell'agosto 2022 dopo essersi inizialmente unito al Club nel maggio 2021 con un contratto nell'Inter Miami CF II. Successivamente il difensore ha collezionato 15 presenze in tutte le competizioni tra la stagione 2022 e 2023 durante la sua carriera all'Inter Miami".

Il terzino si trasferisce a Portland, dove da gennaio l'allenatore è proprio Phil Neville.

Thank you, Harvey 💗🖤

The Club has agreed to mutually terminate the contract of defender Harvey Neville.

Details: https://t.co/c32lVVKwps pic.twitter.com/oUT6A0pvvr

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 15, 2024