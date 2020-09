Newcastle, l'obiettivo di Wilson: "Cercherò di arrivare in doppia cifra il prima possibile"

L'attaccante del Newcastle Callum Wilson ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società: "L'anno scorso non è stata la mia migliore stagione. Otto gol in campionato non sono stati il massimo quindi cercherò di arrivare in doppia cifra il prima possibile".