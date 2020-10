Neymar all'assalto di Ronaldo: contro la Bolivia può diventare il secondo marcatore del Brasile

vedi letture

Il Brasile si prepara a cominciare le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022: alle 2.30, la squadra di Tite scenderà in campo contro la Bolivia, e lo farà con Neymar, che era in dubbio a causa di un dolore alla schiena accusato all'inizio della settimana. Secondo Globoesporte , la stella del Paris Saint-Germain sarà regolarmente tra i titolari grazie a un trattamento intensivo a cui si è sottoposto negli ultimi giorni. Neymar potrebbe approfittare di questa partita per agganciare e sorpassare Ronaldo a quota 62 reti (per ora è a 61), diventando così il secondo miglior marcatore del Brasile, dietro Pelé (77 gol).