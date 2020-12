Neymar chiama Messi al PSG: il brasiliano parla di lui col ds Leonardo già dalla scorsa estate

vedi letture

Neymar e Leonardo parlano del possibile acquisto di Lionel Messi già dalla scorsa estate. Ad assicurarlo è stata l'emittente ESPN, secondo la quale il ds del Paris Saint-Germain avrebbe trattato più volte col campione brasiliano la questione legata al contratto in scadenza di Messi.

I due, così come il numero uno del club parigino Nasser Al-Khelaifi, non hanno mai rinunciato all'idea di portare la Pulga sotto la Tour Eiffel e le ultime dichiarazioni di Neymar (alla medesima testata) sarebbero quindi da leggersi proprio come una mossa per provare a sbloccare una situazione spinosa in vista del 1° gennaio, data in cui Messi potrà iniziare ad accordarsi ufficialmente con altri club per la prossima stagione.