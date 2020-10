Neymar è meglio di Ronaldo. Superato il Fenomeno nei gol con la Seleçao: Pelè trema

Con la tripletta segnata contro il Perù, Neymar ha scavalcato Ronaldo Luis Nazario da Lima nella classifica dei migliori marcatori di ogni tempo con la maglia del Brasile: 64 a 62 per il fuoriclasse di proprietà del Paris Saint-Germain, che a soli 28 anni ha ancora tutto il tempo per attaccare il miglior goleador all time della Seleçao: Pelé infatti è a quota 77, uno score facilmente attaccabile. "Tutto il mio rispetto per te, FENOMENO" scritto rigorosamente maiuscolo, è il post di Neymar dopo il traguardo raggiunto nella notte, in onore di Ronaldo. Per O Ney anche un altro record è alla portata, ossia quello del giocatore col maggior numero di presenze. Attualmente sono 103, che fanno di lui il quinto in graduatoria, a due gettoni da Lucio. Primo posto per Cafu, con 142 caps.