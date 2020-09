Neymar si unisce a Messi nelle critiche al Barcellona: "Incredibile come fanno le cose"

vedi letture

Leo Messi ha parlato tramite i social per salutare l'amico Luis Suarez e non ha lesinato attacchi alla dirigenza blaugrana: "La verità è che a questo punto non mi sorprendo più di niente", una delle frasi della Pulce. A commento al post di Messi, arriva anche il pensiero di Neymar, ovvero colui che con l'argentino e il Pistolero formava la MSN qualche anno fa: "Incredibile come fanno le cose", la stilettata del brasiliano.