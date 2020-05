No al campionato, sì alla Coppa: la finale tra Club Brugge e Anversa si giocherà il 1° agosto

Stop al campionato, ma sì alla finale di Coppa. In Belgio nelle ultime ore hanno deciso di far disputare l'atto conclusivo della coppa nazionale che vedrà di fronte il Club Brugge - club nominato campione dopo lo stop della Jupiler Pro League - e l'Anversa. La partita si giocherà a Bruxelles il 1° agosto, che è anche la prima data possibile visto che il Governo ha vietato le partite anche a porte chiuse fino al 31 luglio.

Non sarà l'ultima gara valida in Belgio per la stagione 2019/20. L'altra andrà in scena il 2 agosto ed è quella tra Beerschot e OHL, club di seconda divisione. Si tratta del ritorno della finale play-off (l'andata è finita 1-0 per il Beerschot) e decreterà l'ultima partecipante alla Jupiler Pro League 2020/21

Questi i verdetti in Belgio dopo lo stop definitivo del campionato

Club Brugge: Campione e alla fase a gironi di Champions

KAA Gent: Terzo round di Champions League

Sporting Charleroi: Gironi di Europa League

Anversa: Gironi di Europa League

Standard Liegi: Secondo turno di qualificazione di Europa League

Waasland-Beveren: Retrocesso

Ci sarà un match (finale di ritorno) tra Beerschot e OHL per stabilire l'ultima promossa