Ocampos salva il Siviglia: gol dal dischetto, 1-1 contro il Valladolid. Per Suso solo 45'

Una rete del solito Lucas Ocampos permette al Siviglia di pareggiare la sfida casalinga contro il Valladolid, anticipo della trentaduesima giornata de LaLiga. L'ex Milan segna nel finale dagli 11 metri e spezza i sogni della formazione ospite, che era passata in vantaggio nel primo tempo grazie a Kiko. Lopetegui fa entrare Suso nella ripresa, ma il protagonista è il VAR, che annulla una rete a Munir al 55'. Gli andalusi mancano il sorpasso all'Atletico e restano in quarta posizione a quota 54 punti, 5 in più rispetto al Getafe. Per il Valladolid un punto d'oro: adesso sono 9 le lunghezze di vantaggio sulla terzultima della classe, il Maiorca.