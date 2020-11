Olanda, De Boer: "Soddisfatto della vittoria, giocato ad alto ritmo"

Le dichiarazioni di De Boer dopo Olanda-Bosnia 3-1.

Il ct dell’Olanda Frank De Boer ha commentato ai microfoni di NOS la vittoria per 3-1 ottenuta contro la Bosnia in Nations League, che è anche la sua prima da quando si è seduto sulla panchina degli Oranje: “Sono soddisfatto, perché rimaniamo in corsa per la vittoria della Nations League e perché siamo in prima fascia nel sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali. Abbiamo giocato ad alto ritmo, mettendo in grossa difficoltà la loro linea difensiva. Sapevamo che sarebbero partiti forte, ma abbiamo fatto altrettanto e poi loro sono calati alla distanza. Talvolta possiamo giocare meglio a calcio e in atre circostanze in modo più pratico: oggi abbiamo interpretato bene entrambe le soluzioni”.