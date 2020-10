PAOK, Ferreira supera la delusione per il pari con l'AEK: "In Europa per andare lontano"

vedi letture

Dopo il deludente pareggio contro l'AEK Atene in campionato, che ha lasciato strascichi in settimana, il PAOK Salonicco si appresta domani ad affrontare l'Omonia in casa, non senza un po' di tensione nonostante la caratura dell'avversario. Il tecnico Abel Ferreira, ha parlato in conferenza stampa: "Siamo molto delusi per il risultato contro l'AEK. Il calcio però non è fatto solo di numeri e statistiche. Ci sono molti fattori che giocano un ruolo fondamentale. Sono rimasto soddisfatto dell'atteggiamento dei miei giocatori. Iniziamo questa competizione con un obiettivo ben preciso: essere approdati ai gironi non ci basta, vogliamo andare avanti il più a lungo possibile".