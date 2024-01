Ufficiale L'annuncio del presidente del Palmeiras: "Ferreira resta con noi". Rinnova fino al 2025

L'Al Sadd lo ha tentato offrendogli un contratto che lo avrebbe reso l'allenatore più pagato al mondo, ma Abel Ferreira resta dov'è. Il tecnico portoghese continuerà la sua avventura con il Palmeiras e ha firmato un nuovo contratto, fino al 31 dicembre 2025, prolungando di una stagione il vecchio accordo.

Lo ha annunciato il presidente del club brasiliano, Leila Pereira, in conferenza stampa: "Era mio desiderio tenere un allenatore che è con noi da così tanto tempo. Sono sicura che sia felice e crede nella continuità. Quest'anno saremo ancora forti, lottando sempre per più titoli. Vincere sempre è impossibile, ma noi saremo sempre protagonisti. Forniremo stabilità e sicurezza al lavoro dei nostri professionisti

È sempre stato molto chiaro per Abel che volevamo che rimanesse con noi il più a lungo possibile. Credo nella continuità: gli ho parlato più volte di questo. L'anno scorso eravamo tutti stanchi ma il titolo è stato storico e bellissimo, estremamente importante per me, dopo tutto quello che ho passato.

Ciò che attrae davvero Abel è il nostro progetto. La struttura che abbiamo, le persone che sono qui. Lavoriamo duramente per soddisfare tutti i desideri del nostro staff tecnico. Abel è il Palmeiras, abbiamo grande sintonia. Le cose stanno andando bene, dobbiamo lottare per continuare a vincere. Ha capito che abbiamo molto da realizzare insieme".