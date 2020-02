vedi letture

Paris Saint-Germain, Neymar è un caso. Dal rifiuto ad allenarsi all'espulsione sospetta

Ennesima questione Neymar al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da L'Equipe l'asso brasiliano si sarebbe rifiutato di allenarsi all'indomani della partita vinta per 6-1 contro il Digione in Coppa di Francia, lo scorso 12 febbraio. Per la cronaca l'attaccante non scese in campo a seguito di una contusione rimediata due settimane prima. Neymar non ha gradito le dichiarazioni di Thomas Tuchel nel post-partita: "Non posso assicurare al 100% che Neymar giocherà contro il Borussia Dortmund" furono le parole del tecnico tedesco. O Ney ha alla fine giocato la partita di Champions ma accusando a fine partita il club, reo di non averlo fatto tornare prima in campo. Come se non bastasse sono stati sollevati dubbi domenica a seguito dell'espulsione proprio di Neymar nei minuti finali della partita contro il Bordeaux. Cosa che ha destato qualche sospetto, data la coincidenza con il carnevale di Rio de Janeiro.