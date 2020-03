Perché De Rossi è andato via dal Boca dopo 6 mesi? Pizarro: "A casa comanda la moglie"

David Pizarro ha rilasciato una intervista a 'Sky Sport' e ha parlato anche della parentesi in Argentina, al Boca Juniors, di Daniele De Rossi. Il centrocampista cileno - tra il serio e il faceto - ha così spiegato i motivi che hanno spinto De Rossi a rientrare in Italia dopo pochi mesi: "L’ho visto motivato, speravo nella possibilità di andarlo a trovare ma purtroppo a casa comanda la moglie. Sicuramente è uno dei centrocampisti più forti con cui ho giocato, soprattutto per tanti anni. Sono stati quasi sei anni accanto a lui, ci conoscevamo a memoria. In qualche anno abbiamo fatto una bellissima coppia in Italia e in Europa”.

Daniele De Rossi dopo l'addio al Boca Juniors ha annunciato la conclusione della sua carriera da calciatore.