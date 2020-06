Porto, Sergio Conçeiçao: "Giocare senza tifosi è come mangiare un'insalata scondita"

vedi letture

Sergio Conçeiçao, tecnico del Porto, ha parlato della ripresa del campionato con i suoi impegnati questa sera sul campo del Famalicao: "Non ci siamo mai fermati. Non siamo andati in vacanza, abbiamo sempre lavorato. Cercando di dimostrare il desiderio e la speranza di riprendere il campionato". Sulla necessità di giocare a porte chiuse Conçeiçao fa un paragone: "Sarà differente. Come mangiare una buona insalata senza condimento. Se la mangiate senza olio, aceto e sale non sarà la stessa".