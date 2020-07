Premier League, Henderson votato miglior giocatore dalla Football Writers' Association

Jordan Henderson è stato votato come giocatore dell'anno dalla Football Writers' Association, premio assegnato dai giornalisti e dai broadcasters inglesi. Il capitano del Liverpool ha battuto la concorrenza di Kevin De Bruyne e Marcus Rashford, così come i compagni di squadra Sadio Mané e Virgil van Dijk. Si tratta del 12° giocatore del Liverpool a ricevere il premio dopo Henderson Ian Callaghan (1974), Kevin Keegan (1976), Emlyn Hughes (1977), Kenny Dalglish (1979 and 1983), Terry McDermott (1980), Ian Rush (1984), John Barnes (1988 and 1990), Steve Nicol (1989), Steven Gerrard (2009), Luis Suarez (2014) e Mohamed Salah (2018).