Pres. Boca Juniors: "Vogliamo che Tevez rinnovi e si ritiri proprio con questa maglia addosso"

Jorge Ameal vuole tenersi stretto Carlos Tevez. Il nuovo presidente del Boca Juniors, intervistato da Radio Continental, ha parlato così della trattativa in corso con l'entourage dell'Apache per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: "Ho già parlato tante volte della sua permanenza al Boca. Tutto dipende da lui e dalla voglia che avrà di continuare a giocare e di restare insieme a noi. Abbiamo sempre detto che vogliamo proseguire questa storia comune, con l'obiettivo che Tevez lasci un giorno il calcio proprio con la maglia del Boca Juniors cucita addosso e che non succeda invece quanto accaduto con Riquelme", le sue dichiarazioni sull'ex Juventus oggi 36enne.