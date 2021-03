Boca Juniors, il presidente Jorge Amor Ameal ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid

Jorge Amor Ameal, presidente del Boca Juniors, è finito in ospedale a causa del Covid. Come riporta TyC Sports, infatti, il presidente del Boca Juniors sarebbe stato ricoverato in via precauzionale dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Il numero uno degli argentini al momento non ha particolari sintomi, ma dovrà restare attentamente sotto osservazione su indicazione dei propri dottori.