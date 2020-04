Boca Junior, pres. Ameal: "Taglio stipendi? Non siamo d'accordo. Pagheremo tutti"

Jorge Amor Ameal, presidente del Boca Juniors, ha affermato ai microfoni di Radio Mitre che la misura adottata dal Racing de Avellaneda di ridurre gli stipendi per i calciatori non è condivisa dal loro club: "Non siamo d'accordo, anche se questo è qualcosa che nessuno poteva prevedere, faremo tutti i pagamenti e cercheremo di rifinanziare ciò che non abbiamo".