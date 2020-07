Prime parole di Mavididi da giocatore del Montpellier: "Grande occasione, non vedo l'ora"

vedi letture

Stephy Mavididi, dalla giornata di ieri, è ufficialmente un giocatore del Monpellier. L'ex Juventus ha così parlato al sito ufficiale del club transalpino: "Sono molto felice di aver firmato per il Montpellier, per me è una grande opportunità. Non vedo l'ora di iniziare", il suo breve pensiero affidato ai canali ufficiali della società.

CLICCA QUI per i dettagli del passaggio di Mavididi dalla Juventus al Montpellier