PSG, attenzione a Neymar: due scenari sul futuro del brasiliano, il Barcellona attende

Quale sarà il futuro di Neymar? Il Barcellona continua a monitorare la situazione, ma il PSG vuole assolutamente trattenere il brasiliano a Parigi. Il contratto - come riportato da L'Equipe - è in scadenza nel 2022, dunque bisognerà rinnovare l'accordo nel minor tempo possibile. Nel caso in cui il giocatore dovesse decidere di non rinnovare, l'obiettivo del club transalpino sarà quello di piazzare 'O' Ney' nell'estate 2021 senza tirare troppo la corda. In caso di cessione nella prossima sessione estiva bisognerà abbassare le pretese per evitare di perdere il fantasista verdeoro a parametro zero al termine dell'attuale accordo.